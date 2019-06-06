ИА «Ореанда-Новости» Китайские панды, проживающие в Московском зоопарке, должны подрасти, чтобы произвести потомство. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на специалиста зоосада.

По его словам, панды должны достичь восьмилетнего возраста, чтобы можно было говорить об х размножении. Однако, всё равно, появление у панд детей будет зависеть от того, понравятся ли китайским медведям условия. В искусственной среде панды самостоятельно размножаются очень редко. Как правило, в Китае прибегают к искусственному осеменению.

Самка Диндин 2017 года рождения и самец самец Жуи, родившийся в 2016 году были переданы Китаем России для проведения совместных исследований сроком на 15 лет. Отмечается, что панды уже познакомились и обжились в Московском зоопарке.