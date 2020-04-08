, мнение которой восьмого апреля приводит портал "Стопкоронавирус.рф".По словам эксперта, россияне убедились, что не нужно опасаться голода в части того, что предприятия розничной торговли не будут обеспечены нормальным количеством продуктов.Специалистом также было сказано, что работниками горячей линии за последние две недели были приняты порядка 700 звонков. Она отметила, что большинство звонивших - люди пенсионного возраста.