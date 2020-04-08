08.04.2020, 20:16
Специалист считает, что страх перед дефицитом продуктов в РФ отступил
ИА «Ореанда-Новости». Страх жителей Росссии перед дефицитом продуктов в магазинах отступил. Так считает эксперт Светлана Штукарева, работающая на горячей линии по оказанию бесплатной психологической помощи, мнение которой восьмого апреля приводит портал "Стопкоронавирус.рф".
По словам эксперта, россияне убедились, что не нужно опасаться голода в части того, что предприятия розничной торговли не будут обеспечены нормальным количеством продуктов.
Специалистом также было сказано, что работниками горячей линии за последние две недели были приняты порядка 700 звонков. Она отметила, что большинство звонивших - люди пенсионного возраста.
По словам эксперта, россияне убедились, что не нужно опасаться голода в части того, что предприятия розничной торговли не будут обеспечены нормальным количеством продуктов.
Специалистом также было сказано, что работниками горячей линии за последние две недели были приняты порядка 700 звонков. Она отметила, что большинство звонивших - люди пенсионного возраста.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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