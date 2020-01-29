29.01.2020, 07:56
Специалист высказался о том, когда в РФ может появиться коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». На территорию РФ новый тип коронавируса может попасть в феврале. Такое предположение высказал Владимир Чуланов. Его слова передает "Фармацевтический вестник".
Заявлено, что риск того, что в РФ Будет завезен коронавирус, "необходимо считать высоким".
Однако экспертом отмечается, что угроза того, что коронавирус будет распространяться на территории РФ, достаточно низкая. Это связывают с усилением мер контроля на границах, подготовкой набора средств для выявления коронавируса и осуществлением работ по созданию вакцины.
Заявлено, что риск того, что в РФ Будет завезен коронавирус, "необходимо считать высоким".
Однако экспертом отмечается, что угроза того, что коронавирус будет распространяться на территории РФ, достаточно низкая. Это связывают с усилением мер контроля на границах, подготовкой набора средств для выявления коронавируса и осуществлением работ по созданию вакцины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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