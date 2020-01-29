Заявлено, что риск того, что в РФ Будет завезен коронавирус, "необходимо считать высоким".Однако экспертом отмечается, что угроза того, что коронавирус будет распространяться на территории РФ, достаточно низкая. Это связывают с усилением мер контроля на границах, подготовкой набора средств для выявления коронавируса и осуществлением работ по созданию вакцины.