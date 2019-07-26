Авиалесохрана сообщила также о причинах возникших трудностей, связанных с тушением пожаров.

По словам специалистов, аномальная для данного региона жаркая погода являлась своего рода катализатором возникновения загорания сибирских лесов. Было отмечено, что температурная норма для этого времени года была превышена на пять градусов. Отсутствие осадков стало второй причиной возникновения пожаров. За месяц выпало всего лишь пять процентов от средней месячной нормы осадков. Сухие грозы спровоцировали возникновение очагов возгорания в лесных массивах Сибири. И даже ветер специалисты называют причиной быстрого распространения огня на этой территории.

Трудность тушения пожаров заключается, прежде всего, в том, что большая часть территории, охваченная огнём, находится в труднодоступных местах. Свыше двух миллионов гектаров в Сибири охвачено огнём, из которых девяносто пять процентов составляют труднодоступные места. Ручной способ тушения пожаров стал приоритетным, так как доставить специальную технику в эти районы невозможно. В настоящий момент около двух тысяч человек и двести пятьдесят единиц техники задействованы в тушении пожаров. Кроме того, задействована авиатехника – шестнадцать самолётов тушат очаги возгорания с воздуха. Также ситуация взята под контроль специалистами и пилотами двенадцати самолётов. Территорию трёх, относительно облачных, областей покрыли искусственно вызванные осадки. Здесь на помощь пожарникам приходят самолёты-зондировщики.



