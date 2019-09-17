ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Финансового университета при правительстве РФ провели исследование миграционных потоков молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые переезжают из одного города в другой в пределах России.

Было выяснено, что больше всего молодёжи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни в другой, – в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Меньше всего – в Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе и Москве.

Молодёжь стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, в которых больше вероятность найти высокооплачиваемую работу.

В целом две трети опрошенных заявили, что не планируют переезд в другой город. Остальные рассматривают такую возможность, причём 29% собираются сменить место жительства в течение ближайших 7 лет.

Глава Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец полагает, что главной проблемой малопривлекательных для молодёжи городов является противоречие между высокими стандартами качества жизни и недостатком высокооплачиваемых рабочих мест.