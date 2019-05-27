ИА «Ореанда-Новости» Эксперты КБ «Стрелка» рассчитали, что для того, чтобы догнать Москву по уровню валового продукта на душу населения среднему российскому городу-миллионнику потребуется около 100 лет.

Специалисты взяли за основу актуальную динамику развития всех 16 городов России, численность населения которых превышает миллион, за период 2010–2017 годов.

По итогам исследования были выделены две группы мегаполисов: передовые и отстающие. К передовым относятся Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар: в отношении них предсказано, что они теоретически могут достигнуть московского уровня доходов за 10 лет. Отстающие города – Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород: им, чтобы догнать столицу, при благоприятном прогнозе потребуется вдвое больше времени.