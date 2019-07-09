ИА «Ореанда-Новости» Агентство Bloomberg со ссылкой на данные доклада Центра двухпартийной политики сообщило, что уже в начале осени 2019 года в США может произойти дефолт.

Причина столь неблагоприятного прогноза – дефицит поступлений от налогов, объём которых увеличился лишь на 3 % по сравнению с 2018 годом вместо запланированных 6 %. Специалисты отмечают, что в начале сентября Америка может превысить лимит государственного долга, если Конгресс не примет решения по его повышению.

Депутаты Палаты представителей 26 июля уйдут в отпуск, однако данный вопрос ещё не был вынесен на обсуждение. Глава отдела экономической политики Центра двухпартийной политики Шай Акабас считает, что не следует уходить на отдых без соответствующего решения о государственном долге, иначе США рискуют не обеспечить исполнение своих кредитных обязательств.

В начале 2019 года государственный долг США впервые в истории превысил 22 триллиона долларов. Дефицит государственного бюджета в 2018 финансовом году увеличился на 17 % и достиг отметки в 779 миллиардов долларов. При этом и рост долга, и рост дефицита бюджета, скорее всего, продолжатся.