07.02.2020, 09:06
Специалисты рассказали о способах уберечь детей от онлайн-игр
ИА «Ореанда-Новости». В Роскачестве поделились информацией о том, каким образом можно помочь ребёнку в снижении зависимости от онлайн-игр, на которые тратятся деньги из бюджета семьи и здоровье.
В сообщении заявлено, что, чем раньше дети начинают проводить время у компьютера, тем выше шансы, что они станут зависимы от гаджетов. Специалисты считают, что если ребёнок тратит время на игры, то пусть это будут игры, которые улучшают навыки счёта, чтения и логики. По их словам, агрессивными играми, в которых используется ненормативная лексика и имеются жестокие сюжетные линии, в детях пробуждается деструктивное поведение.
Специалисты говорят, что чрезмерное увлечение компьютерными играми может стать причиной "компьютерного" артрита, искривления позвоночника, ухудшения зрения.
Во избежание пагубной привычки, Роскачеством предлагается родителям поговорить с детьми о том, когда и сколько времени они могут потратить на компьютерные игры.
Также эксперты заявляют, что детей можно отвлечь от компьютерных игр, приведя их в кружки и секции. Они утверждают, что дети не будут проводить всё своё свободное время у компьютеров, если они увлечены творчеством или спортом.
В сообщении заявлено, что, чем раньше дети начинают проводить время у компьютера, тем выше шансы, что они станут зависимы от гаджетов. Специалисты считают, что если ребёнок тратит время на игры, то пусть это будут игры, которые улучшают навыки счёта, чтения и логики. По их словам, агрессивными играми, в которых используется ненормативная лексика и имеются жестокие сюжетные линии, в детях пробуждается деструктивное поведение.
Специалисты говорят, что чрезмерное увлечение компьютерными играми может стать причиной "компьютерного" артрита, искривления позвоночника, ухудшения зрения.
Во избежание пагубной привычки, Роскачеством предлагается родителям поговорить с детьми о том, когда и сколько времени они могут потратить на компьютерные игры.
Также эксперты заявляют, что детей можно отвлечь от компьютерных игр, приведя их в кружки и секции. Они утверждают, что дети не будут проводить всё своё свободное время у компьютеров, если они увлечены творчеством или спортом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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