В сообщении заявлено, что, чем раньше дети начинают проводить время у компьютера, тем выше шансы, что они станут зависимы от гаджетов.По их словам, агрессивными играми, в которых используется ненормативная лексика и имеются жестокие сюжетные линии, в детях пробуждается деструктивное поведение.Во избежание пагубной привычки, Роскачеством предлагается родителям поговорить с детьми о том, когда и сколько времени они могут потратить на компьютерные игры.Также эксперты заявляют, что детей можно отвлечь от компьютерных игр, приведя их в кружки и секции. Они утверждают, что дети не будут проводить всё своё свободное время у компьютеров, если они увлечены творчеством или спортом.