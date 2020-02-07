07.02.2020, 11:23
Специалисты спрогнозировали массовую гибель в РФ рыб и насекомых
ИА «Ореанда-Новости». Учёными предсказывается, что теплая зима в России может повлечь катастрофическое снижение популяции комаров. В сообщении газеты "Известия" заявлено, что может также произойти уменьшение количества рыбы, обитающей в реках.
По словам Виктора Данилова-Данильяна, работающего в РАН, в связи с потеплением пробуждаются комары из периода спячки, однако зимой им не найти пропитание, так как они питаются растительными соками и нектарами. В результате, насекомые не могут оставить потомство и погибают.
В свою очередь, при такой ситуации голодать будут и некоторые виды рыб, поскольку они питаются личинками комаров. Комарами питаются мальки и головастики.
Также заявлено, что из-за отсутствия снега и высокой температуры воздуха может случиться гибель икры карасей, сазанов и лещей. Все эти факторы могут привести к тому, что популяция некоторых видов рыб сократится на тридцать процентов.
По словам Виктора Данилова-Данильяна, работающего в РАН, в связи с потеплением пробуждаются комары из периода спячки, однако зимой им не найти пропитание, так как они питаются растительными соками и нектарами. В результате, насекомые не могут оставить потомство и погибают.
В свою очередь, при такой ситуации голодать будут и некоторые виды рыб, поскольку они питаются личинками комаров. Комарами питаются мальки и головастики.
Также заявлено, что из-за отсутствия снега и высокой температуры воздуха может случиться гибель икры карасей, сазанов и лещей. Все эти факторы могут привести к тому, что популяция некоторых видов рыб сократится на тридцать процентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии