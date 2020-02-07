По словам Виктора Данилова-Данильяна, работающего в РАН, в связи с потеплением пробуждаются комары из периода спячки, однако зимой им не найти пропитание, так как они питаются растительными соками и нектарами. В результате, насекомые не могут оставить потомство и погибают.Также заявлено, что из-за отсутствия снега и высокой температуры воздуха может случиться гибель икры карасей, сазанов и лещей. Все эти факторы могут привести к тому, что популяция некоторых видов рыб сократится на тридцать процентов.