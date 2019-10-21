ИА "Ореанда-Новости". Дмитрий Песков выступил на сессии форума «Открытые инновации» в «Сколково».

Специальный представитель президента заметил, что Telegram в России не запрещён. Даже наоборот, ситуация с мессенджером стала стимулирующей для развития российских технологий. Увеличилось количество разработок, новых технологических решений и стартапов.

Дмитрий Песков пояснил, что влияние блокировки в какой-то степени принесло стране пользу, так как российские технологии никогда не развивались быстрее.

Он заявил, что абсолютно не против мессенджера. Сегодня есть сеть, которая строится на базе порядка 150 университетов России. Она для своего управления нуждается в каналах Telegram. Эти университеты – участники соглашения «20.35», которое реализует единую программу обучения технологиям ИИ.