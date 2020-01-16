ИА «Ореанда-Новости». Спецпредставитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею проекта Путина «Доступный интернет».

Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в кулуарах Гайдаровского форума прокомментировал идею проекта «Доступный интернет», предложенный Владимиром Путиным. По словам Пескова, пока итогового списка сервисов проекта нет, но он должен появиться в течение года.

Спецпредставитель президента также отметил, что попадание в список таких ресурсов, как «ВКонтакте», «Яндекс», «Сбербанк» и другие вполне возможно. Это нужно для взаимодействия сил государства и частных ресурсов, которое улучшит уровень жизни граждан.

15 января состоялось послание Путина Федеральному собранию, в ходе которого он предложил проект «Доступный интернет». Инициатива должна обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым государственным сервисам.