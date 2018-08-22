



ИА «Ореанда-Новости» . Стало известно, что в Норильске была задержана группа мужчин, которые занимались вербовкой российских граждан в запрещённую в Российской Федерации террористическую группировку «Исламское государство». Операция была проведена следователями Федеральной службы безопасности совместно с бойцами Росгрвардии.

Как сообщили представители Управления ФСБ по Красноярскому краю, задержанные не только вербовали членов ИГИЛ, но и намеревались примкнуть к одной из террористических группировок, действующих на территории Сирии и Афганистана.



Члены террористической ячейки в Норильске открыто призывали граждан России принимать участия в боевых действиях на стороне террористов.





В ходе специальных мероприятий у задержанных была обнаружена литература экстремистского содержания, банковские карты, с помощью которых члены ячейки проводили транзакции в пользу деятельности группировки «Исламское государство».



Также сотрудники ФСБ изъяли во время обысков средства связи задержанных, с помощью которых велась координация работы их группы.





Сейчас преступники дают признательные показания. В отношении них заведены уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».





Напомним, что ранее группу людей, поддерживающих террористов, сотрудники ФСБ задержали в Калининградской области. В Калининграде вербовщики распространяли экстремистскую литературу и склоняли граждан России вступить в ряды ИГИЛ с помощью закрытого канала в Telegram. Вербовщиками оказались 8 выходцев из стран Средней Азии. При проведении обысков у задержанных были изъяты видеозаписи пропагандистского характера, а также банковские карты, которые использовались для поддержки деятельности террористов.





Средства массовой информации сообщали, что группа, занимающаяся вербовкой в ряды запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» была задержана в Махачкале. Было установлено, что данная группа людей завербовала, как минимум, четырёх россиян, которые выехали из страны, чтобы принимать участия в деятельности террористических банд. У вербовщиков на Северном Кавказе, помимо экстремистской литературы, были обнаружены боеприпасы и взрывчатые вещества.