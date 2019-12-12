ИА «Ореанда-Новости». Партия «Справедливая Россия» предложила увеличить стоимость потребительской корзины в три раза.



Фракция «справедливая Россия» внесла в Госдуму РФ проект, который касается потребительской корзины. В ней Сергей Миронов и его коллеги предлагают утроить нынешнюю стоимость потребительской корзины, тем самым повысив связанные с ней социальные пособия, в том числе и МРОТ. По проекту СР, стоимость корзины должна достигнуть 31 тысячи рублей, о чём сообщила пресс-служба партии.

Потребительская корзина – важный социальный стандарт, который должен включать в себя всё самое нужное для граждан России. Законопроект СР расширяет состав корзины, так как, по мнению Миронова, она не соответствует нынешним реалиям.

Нынешний состав потребительской корзины будет действовать до конца грядущего года. Пересмотр наименований, входящих в стандарт, «вдохновил» СР на создание собственной корзины, чья стоимость в проекте составляет 31 087 рублей.