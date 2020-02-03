03.02.2020, 17:10
Средний срок ипотеки в России вырос до 18 лет
ИА «Ореанда-Новости». Граждане России в среднем берут ипотеку на 18 лет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование ЦИАН.
Отмечается, что в конце 2018 года срок достигал почти 17 лет, а в конце 2013 — около 15 лет.
Средняя сумма займа составляет 2,24 миллиона рублей. Показатель ежегодно в среднем растет на 100 тысяч рублей.
Аналитики прогнозируют, что в этом году объём выдачи ипотеки останется на уровне 2018 года и превысит 3 триллиона рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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