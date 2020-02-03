ИА «Ореанда-Новости». Граждане России в среднем берут ипотеку на 18 лет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование ЦИАН.



Отмечается, что в конце 2018 года срок достигал почти 17 лет, а в конце 2013 — около 15 лет.



Средняя сумма займа составляет 2,24 миллиона рублей. Показатель ежегодно в среднем растет на 100 тысяч рублей.



Аналитики прогнозируют, что в этом году объём выдачи ипотеки останется на уровне 2018 года и превысит 3 триллиона рублей.