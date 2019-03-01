Получается, что средний чиновник получает в три раза больше, чем средний россиянин. Напомним, что средняя зарплата по России в прошлом году была 43,4 тысячи рублей.Оказалось, чтоЧуть меньше получают чиновники из администрации президента. В среднем там в прошлом году получали 236,7 тысяч рублей. При этом размер их заработной платы за год вырос на 8,8%. На третьем и четвёртом месте идут Совет Федерации и Счетная палата. Там сотрудники получают в среднем по 186,4 тысячи и 186,3 тысяч рублей соответственно.В министерствах самая высокая средняя зарплата оказалась в Федеральном казначействе – 159 тысяч рублей. На втором месте идёт МИД (151,1 тысяча рублей), а на третьем – МЧС – 145 тысяч рублей.Отмечается, что. Всего в Росси насчитывается около 38,3 федеральных госслужащих.Что касается граждан, то Росстат заявляет, что в прошлом году номинальная зарплата у россиян выросла на 10,9%, а реальная – на 6,8%. Отмечается, что рост заработков произошёл в основном из-за повышения зарплат бюджетникам, которое было перед выборами президента страны. А вот после выборов темп рост зарплат стал снижаться. В итоге в 2018 оду показатель реальных доходов граждан стал отрицательным. Прошлый год стал пятым подряд, когда реальные доходы россиян падали.