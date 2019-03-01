01.03.2019, 19:10
Средняя зарплата чиновника в три раза выше заработка россиян – данные Росстата
ИА «Ореанда-Новости». В Росстате раскрыли информацию о зарплатах госслужащих. Оказалось, что средний заработок чиновников в федеральных органах власти в прошлом году вырос на 5,4% и составил 126,6 тысяч рублей. Об этом пишет РБК.
Получается, что средний чиновник получает в три раза больше, чем средний россиянин. Напомним, что средняя зарплата по России в прошлом году была 43,4 тысячи рублей.
Оказалось, что среди госслужащих больше всего получают те, кто работает в аппарате правительства. У них зарплата выросла на 5,7% и достигла 240,4 тысяч рублей.
Чуть меньше получают чиновники из администрации президента. В среднем там в прошлом году получали 236,7 тысяч рублей. При этом размер их заработной платы за год вырос на 8,8%. На третьем и четвёртом месте идут Совет Федерации и Счетная палата. Там сотрудники получают в среднем по 186,4 тысячи и 186,3 тысяч рублей соответственно.
А вот зарплата госслужащих в Госдуме за год уменьшилась на 1% и теперь в среднем составляет 158,9 тысяч рублей.
В министерствах самая высокая средняя зарплата оказалась в Федеральном казначействе – 159 тысяч рублей. На втором месте идёт МИД (151,1 тысяча рублей), а на третьем – МЧС – 145 тысяч рублей.
Отмечается, что Росстат проанализировал только центральные аппараты ведомств. Если бы была взята статистика по регионам, то средняя зарплата у чиновники была бы меньше. Всего в Росси насчитывается около 38,3 федеральных госслужащих.
Что касается граждан, то Росстат заявляет, что в прошлом году номинальная зарплата у россиян выросла на 10,9%, а реальная – на 6,8%. Отмечается, что рост заработков произошёл в основном из-за повышения зарплат бюджетникам, которое было перед выборами президента страны. А вот после выборов темп рост зарплат стал снижаться. В итоге в 2018 оду показатель реальных доходов граждан стал отрицательным. Прошлый год стал пятым подряд, когда реальные доходы россиян падали.
Получается, что средний чиновник получает в три раза больше, чем средний россиянин. Напомним, что средняя зарплата по России в прошлом году была 43,4 тысячи рублей.
Оказалось, что среди госслужащих больше всего получают те, кто работает в аппарате правительства. У них зарплата выросла на 5,7% и достигла 240,4 тысяч рублей.
Чуть меньше получают чиновники из администрации президента. В среднем там в прошлом году получали 236,7 тысяч рублей. При этом размер их заработной платы за год вырос на 8,8%. На третьем и четвёртом месте идут Совет Федерации и Счетная палата. Там сотрудники получают в среднем по 186,4 тысячи и 186,3 тысяч рублей соответственно.
А вот зарплата госслужащих в Госдуме за год уменьшилась на 1% и теперь в среднем составляет 158,9 тысяч рублей.
В министерствах самая высокая средняя зарплата оказалась в Федеральном казначействе – 159 тысяч рублей. На втором месте идёт МИД (151,1 тысяча рублей), а на третьем – МЧС – 145 тысяч рублей.
Отмечается, что Росстат проанализировал только центральные аппараты ведомств. Если бы была взята статистика по регионам, то средняя зарплата у чиновники была бы меньше. Всего в Росси насчитывается около 38,3 федеральных госслужащих.
Что касается граждан, то Росстат заявляет, что в прошлом году номинальная зарплата у россиян выросла на 10,9%, а реальная – на 6,8%. Отмечается, что рост заработков произошёл в основном из-за повышения зарплат бюджетникам, которое было перед выборами президента страны. А вот после выборов темп рост зарплат стал снижаться. В итоге в 2018 оду показатель реальных доходов граждан стал отрицательным. Прошлый год стал пятым подряд, когда реальные доходы россиян падали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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