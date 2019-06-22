ИА «Ореанда-Новости» Министерство торговли США внесло в чёрный список ещё четыре технологические компании и институт компьютерных технологий из Китая.

Санкции применены к компаниям Higon (китайский партнёр американской компании AMD), Sugon (министерство называет её мажоритарным собственником Higon), Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology (по версии США, Higon владеет долями в этих компаниях), а также к Цзяннаньскому университету компьютерных технологий. Введение ограничений объясняется тем, что данные юридические лица разрабатывают суперкомпьютеры для армии КНР и, таким образом, их деятельность представляет угрозу для национальной безопасности Америки.

Как и ранее в отношении компании Huawei,