Ежемесячно Федеральной резервной системой Соединённых штатов Америки будет производиться закупка новыхЗакупка будет производиться как минимумПоследний раз США покупала активы у России в 2014 году. Стоит отметить, что ежемесячная закупка бумаг в течение полугода приведёт к