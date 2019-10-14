14.10.2019, 22:16
США начнёт покупать активы России
ИА «Ореанда-Новости». С 15 октября 2019 года США планирует возобновить покупке казначейских бумаг России ежемесячно, сообщает издательство CNBC.
Ежемесячно Федеральной резервной системой Соединённых штатов Америки будет производиться закупка новых российских бумаг на сумму около 60 миллиардов долларов. Закупка будет производиться как минимум до 2 квартала 2020 года.
Последний раз США покупала активы у России в 2014 году. Стоит отметить, что ежемесячная закупка бумаг в течение полугода приведёт к снижению курса доллара. По прогнозам, уже к концу 2019 года доллар может стоит 61 рубль.
Ежемесячно Федеральной резервной системой Соединённых штатов Америки будет производиться закупка новых российских бумаг на сумму около 60 миллиардов долларов. Закупка будет производиться как минимум до 2 квартала 2020 года.
Последний раз США покупала активы у России в 2014 году. Стоит отметить, что ежемесячная закупка бумаг в течение полугода приведёт к снижению курса доллара. По прогнозам, уже к концу 2019 года доллар может стоит 61 рубль.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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