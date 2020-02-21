21.02.2020, 23:17
США отказали в выдаче визы российскому дипломату
ИА «Ореанда-Новости». Соединённые Штаты Америки отказали в выдаче визы российскому дипломату для посещения мероприятия ООН. Об этом сообщил постпред России Василий Небензя.
В выдаче визы отказали заместителю руководителя департамента МИД РФ Григорию Михно. Ему необходимо было присутствовать на мероприятии ООН на тему борьбы с поставками оружия для террористов. Василий Небензя отметил, что подобные действия американского правительства способны нанести большой ущерб репутации Соединённых Штатов Америки.
Стоит отметить, что постпред России поднял данный вопрос прямо на мероприятии ООН, так как изначально в предварительной повестке дня было заявлено выступление Григорию Михно. Таким образом Василий Небензя смог объяснить причину отсутствия Михно на мероприятии.
В выдаче визы отказали заместителю руководителя департамента МИД РФ Григорию Михно. Ему необходимо было присутствовать на мероприятии ООН на тему борьбы с поставками оружия для террористов. Василий Небензя отметил, что подобные действия американского правительства способны нанести большой ущерб репутации Соединённых Штатов Америки.
Стоит отметить, что постпред России поднял данный вопрос прямо на мероприятии ООН, так как изначально в предварительной повестке дня было заявлено выступление Григорию Михно. Таким образом Василий Небензя смог объяснить причину отсутствия Михно на мероприятии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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