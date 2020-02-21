Об этом сообщил постпред России Василий Небензя.В выдаче визы отказали заместителю руководителя департамента МИД РФ Григорию Михно. Ему необходимо было присутствовать на мероприятии ООН на тему борьбы с поставками оружия для террористов.Стоит отметить, что постпред России поднял данный вопрос прямо на мероприятии ООН, так как изначально в предварительной повестке дня было заявлено выступление Григорию Михно. Таким образом Василий Небензя смог объяснить причину отсутствия Михно на мероприятии.