ИА «Ореанда-Новости» Представитель пресс-службы коалиции, возглавляемой США, сообщил «РИА Новости», что американские военные действительно занимаются подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в Сирии.

«Партнёр коалиции в районе Эт-Танфа – «Магавир Ас-Саура». «Магавир Ас-Саура» продемонстрировала свою эффективность в сдерживании ИГ («Исламское государство» – террористическая организация, запрещённая в России. – Ред.) и поддержании безопасности в зоне избежания конфликтов Эт-Танф», – сказал собеседник российского информационного агентства. При этом представитель Совместной объединённой оперативной группы заявил, что Пентагон продолжит обучать и консультировать силы коалиции в указанном регионе.

29 июля представитель российского Генерального штаба, генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американцы готовят крупное вооружённое подразделение «Магавир Ас-Саура» в Эт-Танфа. В числе задач боевиков – уничтожение нефтегазовой инфраструктуры, организация террористических актов, направленных против правительственных войск Сирии, и дестабилизация обстановки в регионе.