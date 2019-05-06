ИА «Ореанда-Новости» Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о намерении отправить к побережью Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков.

Представитель администрации Дональда Трампа указал на то, что таким образом Белый дом посылает «ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединённых Штатов или... союзников будет встречено с безжалостной силой». Болтон подчеркнул, что Вашингтон ни в коем случае не стремится к развязыванию войны с Тегераном, однако заявил о готовности Пентагона «ответить на любое нападение… будь то через посредников, Корпус стражей исламской революции или регулярные иранские силы».

Ранее американские власти признали Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В ответ на это Высший совет национальной безопасности Ирана объявил таковой Центральное командование вооруженных сил США, при этом само государство было названо «спонсором терроризма».