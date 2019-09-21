ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что президент Дональд Трамп одобрил отправку военных на Ближний Восток в связи с недавними нападениями на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Глава Пентагона отметил, что увеличение контингента в основном касается подразделений противовоздушной и противоракетной обороны. Помимо этого американцы постараются ускорить поставки военной техники в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, отвечая на вопросы журналистов о дополнительном военном контингенте на Ближнем Востоке, заявил, что он не будет включать в себя «тысячи человек».