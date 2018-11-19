ИА «Ореанда-Новости». Бывший замначальника Генштаба ВСУ заявили, что советники из США посоветовали украинским властям перекрыть самопровозглашённым ЛНР и ДНР воду и электричество: полностью закрыть границу с самопровозглашёнными республиками и не пускать им ресурсы.

По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, бывшего замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), американцы предлагают Киеву полностью закрыть границу с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР), таким образом создав в республиках Донбасса «революционную ситуацию».

«Американцы предлагают Украине жёстко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы — электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация», — цитирует слова бывшего украинского военного ресурс «Обозреватель».

Напомним, власти Украины не признают результаты выборов в ЛНР и ДНР. А 15 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские власти готовят новый пакет санкций в отношении «руководителей, вдохновителей и организаторов» выборов в самопровозглашённых республиках Донбасса.

В подготовке пакета санкций участвуют СНБО, Рада, СБУ и правительство Украины. Ограничения могут коснуться широкого спектра предприятий Украины, «которые усиливают сферу безопасности и обороны РФ», заявлял Турчинов. С его слов, под санкции также могут попасть «представители отдельных европейских стран», наблюдавшие за выборами в республиках Донбасса.

Комментарий Госдумы о перекрытии воды и электричества ДНР и ЛНР

В Госдуме прокомментировали заявление экс-генерала ВСУ о советах США по перекрытию воды и электричества в Донбассе. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что нынешние действия США похожи на «последний крик утопающего».

"Выборы президента на Украине все ближе, и США понимают, что народ устал от боевых действий. Поэтому они любыми путями подталкивают Порошенко к уходу от Минских соглашений и к отказу от всех предложений Совета Европы и ОБСЕ", — отметил Вололацкий в интервью RT.