ИА «Ореанда-Новости» Военно-воздушные силы США впервые применили истребители F-35A в боевых условиях. Два боевых самолёта были подняты в воздух в ходе операции «Непоколебимая решимость» в Ираке. Ими был нанесён удар по сети туннелей в Хамрине, которые боевики запрещённой на территории России террористической организации «Исламское государство» использовали для хранения и транспортировки вооружения.

Истребители F-35A Lightning II прибыли в Объединённые Арабские Эмираты с территории США через авиабазу в Испании.

Разработка и производство трёх модификаций F-35 стала самой дорогостоящим проектом в истории изготовления вооружений. Они обошлись Пентагону почти в 1,5 триллиона долларов и были введены в строй на 7 лет позже запланированного срока.