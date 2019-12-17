17.12.2019, 19:21
Стала известна дата переговоров по газу между Россией и Украиной
ИА «Ореанда-Новости». Новая дата проведения переговоров по газу между Россией и Украиной назначена на этот четверг, 19 декабря. Информация об этом была опубликована в официальном аккаунте вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича в сети Twitter.
Переговоры будут проводиться в виде трёхстороннего совещания между лидерами России и Украины, а также представителя Еврокомиссии. Марош Шефчович предполагает, что сторонам удастся договориться по поводу поставки и транзита газа.
Стоит отметить, что соглашение о поставке газа из России на Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Если президенты стран не договорятся, то с 1 января поставка и транзит голубого топлива будут прекращены.
Переговоры будут проводиться в виде трёхстороннего совещания между лидерами России и Украины, а также представителя Еврокомиссии. Марош Шефчович предполагает, что сторонам удастся договориться по поводу поставки и транзита газа.
Стоит отметить, что соглашение о поставке газа из России на Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Если президенты стран не договорятся, то с 1 января поставка и транзит голубого топлива будут прекращены.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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