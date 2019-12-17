Информация об этом была опубликована в официальном аккаунте вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича в сети Twitter.Марош Шефчович предполагает, что сторонам удастся договориться по поводу поставки и транзита газа.Стоит отметить, что соглашение о поставке газа из России на Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Если президенты стран не договорятся, то с 1 января поставка и транзит голубого топлива будут прекращены.



