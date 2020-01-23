23.01.2020, 20:29
Стала известна дата продажи «красивых» номеров
ИА «Ореанда-Новости». Дату начала официальной продажи «красивых» автомобильных номеров озвучил руководитель Госавтоинспекции МВД России Николай Шеюхин.
Номера будут продаваться по правилам электронного аукциона с 1 января следующего года. Стоимость государственных регистрационных знаков будет зависеть от буквенного и цифрового обозначения. Для каждого номера будет указана минимальная цена, от которой начнут отталкиваться покупатели.
Стоит отметить, что предложение о продаже «красивых» госномеров при помощи электронного аукциона или сайта госуслуг было оглашено в октябре прошлого года. По мнению авторов законопроекта, полученные денежные средства будут направляться в местные бюджеты для дальнейшего развития региона. В правительстве данное новшество было поддержано большинством голосов.
Номера будут продаваться по правилам электронного аукциона с 1 января следующего года. Стоимость государственных регистрационных знаков будет зависеть от буквенного и цифрового обозначения. Для каждого номера будет указана минимальная цена, от которой начнут отталкиваться покупатели.
Стоит отметить, что предложение о продаже «красивых» госномеров при помощи электронного аукциона или сайта госуслуг было оглашено в октябре прошлого года. По мнению авторов законопроекта, полученные денежные средства будут направляться в местные бюджеты для дальнейшего развития региона. В правительстве данное новшество было поддержано большинством голосов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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