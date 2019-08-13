Стала известна кандидатура на должность посла США в России
При президенте Джордже Буше-младшем работал исполнительным секретарем совета нацбезопасности Белого дома. До прихода в Белый дом был советником по вопросам внешней политики у ряда конгрессменов.
Газета The Wall Street Journal на прошлой неделе отмечала, что Трамп ещё не решил, кто станет новым руководителем дипломатического представительства США в РФ.
Издание тогда сообщало, что в число возможных кандидатов входят Бигэн и посол в ФРГ Ричард Гренелл. Однако в публикации говорилось, что Гренелл не заинтересован в должности.
7 августа стало известно об отставке посла США в России Джона Хантсмана. Позже в этот же день информацию подтвердил пресс-секретарь американского посольства.
По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, Хантсман на своём посту не смог реализовать потенциал отношений между странами.
Российский сенатор Алексей Пушков посчитал уход Хантсмана с поста вполне логичным, поскольку Вашингтон «довел отношения с Россией до ручки». Хантсман признал, что в настоящее время он ничего не сможет сделать для разрешения ситуации, возникшей между двумя странами.
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