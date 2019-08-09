ИА «Ореанда-Новости». Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Об этом 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Сергея Слесарева. Защитник отметил, что

При этом Слесарев заявил о нарушении ряда процессуальных норм при задержании Атамбаева. Он возмутился тем, что в ходе заседания суда экс-президенту не показали никаких документов о задержании, а просто «вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения».

Атамбаев сдался правоохранителям 8 августа после штурма его резиденции. При этом его сторонники предпринимали попытки прорваться в Бишкек с южной стороны города.

Экс-президента пытались задержать ещё 7 августа. Однако сторонники Атамбаева оказали вооруженное сопротивление и не дали его задержать, при этом несколько силовиков были взяты в заложники. В свою очередь Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», стрельбу вел только он, но старался не попадать в людей.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Ещё один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.

В июне парламент страны обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека. Сам Атамбаев, занимавший пост президента с 2011 по 2017 год, назвал обвинения парламентариев «абсурдными». Нынешний глава республики Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и вернулся в Бишкек, где срочно созвал заседание Совета безопасности.