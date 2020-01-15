Более всего российские путешественники опасаются опоздать на рейс самолёта и проходить в аэропорту таможенный контроль. О страхах российских путешественников рассказано на сайте поисковика авиабилетов Aviasales.Более того, некоторые из отвечавших признались, что ими уже рейсы пропускались, а потому они переживают, что это может с ними повториться.17 процентов участвовавших в опросе заявили, что переживают за перевес перед сдачей багажа.10 процентов давших ответ заявили, что боятся летать и каждое путешествие на самолёте для них является стрессом. 8 процентов респондентов ответили, что во время отпуска опасаются заболеть.