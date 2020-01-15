15.01.2020, 15:21
Стали известны главные страхи путешественников из РФ
ИА «Ореанда-Новости» Более всего российские путешественники опасаются опоздать на рейс самолёта и проходить в аэропорту таможенный контроль. О страхах российских путешественников рассказано на сайте поисковика авиабилетов Aviasales.
Экпертами туристического поисковика были опрошены в социальных сетях 13 тысяч пользователей. После того, как ответы были изучены, выяснилось, что 31 процент из числа респондентов заявили, что опасаются опоздать на самолёт.
Более того, некоторые из отвечавших признались, что ими уже рейсы пропускались, а потому они переживают, что это может с ними повториться.
Также стало известно, что каждый пятый из опрошенных боится проблем на таможне. Один турист даже признался, что мечтает, чтобы вместо таможенных сотрудников работали роботы.
17 процентов участвовавших в опросе заявили, что переживают за перевес перед сдачей багажа.
10 процентов давших ответ заявили, что боятся летать и каждое путешествие на самолёте для них является стрессом. 8 процентов респондентов ответили, что во время отпуска опасаются заболеть.
Экпертами туристического поисковика были опрошены в социальных сетях 13 тысяч пользователей. После того, как ответы были изучены, выяснилось, что 31 процент из числа респондентов заявили, что опасаются опоздать на самолёт.
Более того, некоторые из отвечавших признались, что ими уже рейсы пропускались, а потому они переживают, что это может с ними повториться.
Также стало известно, что каждый пятый из опрошенных боится проблем на таможне. Один турист даже признался, что мечтает, чтобы вместо таможенных сотрудников работали роботы.
17 процентов участвовавших в опросе заявили, что переживают за перевес перед сдачей багажа.
10 процентов давших ответ заявили, что боятся летать и каждое путешествие на самолёте для них является стрессом. 8 процентов респондентов ответили, что во время отпуска опасаются заболеть.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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