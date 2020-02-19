19.02.2020, 11:45
Стали известны города РФ с самыми экономными жителями
ИА «Ореанда-Новости». Опрос, который провело агентство Zoom Market, показал, что самые экономные граждане РФ проживают в Москве, Омске и Волгограде.
У респондентов, проживающих в двадцати трёх крупнейших городах России, поинтересовались, вынуждены ли они в целях экономии себе в чём-то отказывать. Также у них спросили, насколько части ими совершаются покупки по акции или со скидкой, и могут ли они себя отнести к экономным людям. В трёх городах, названых выше, была зафиксирована наибольшая доля положительных ответов.
У респондентов, проживающих в двадцати трёх крупнейших городах России, поинтересовались, вынуждены ли они в целях экономии себе в чём-то отказывать. Также у них спросили, насколько части ими совершаются покупки по акции или со скидкой, и могут ли они себя отнести к экономным людям. В трёх городах, названых выше, была зафиксирована наибольшая доля положительных ответов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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