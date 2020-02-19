ИА «Ореанда-Новости»Опрос, который провело агентство Zoom Market, показал, что самые экономные граждане РФ проживают в Москве, Омске и Волгограде. 

У респондентов, проживающих в двадцати трёх крупнейших городах России, поинтересовались, вынуждены ли они в целях экономии себе в чём-то отказывать. Также у них спросили,  насколько части ими совершаются покупки по акции или со скидкой, и могут ли они себя отнести к экономным людям. В трёх городах, названых выше, была зафиксирована наибольшая доля положительных ответов. 