ИА "Ореанда-Новости" Уже завтра стартует приёмная кампания в высших учебных заведениях страны – вузы начнут принимать документы у вчерашних школьников.

Рейтинг топ-10 высших учебных заведений, поступить в которые необходимы максимально высокие проходные баллы, редко меняется из года в год. Уже традиционными стали такие вузы как МГИМО, МГУ, СПбГУ, ВШЭ. Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» провёл мониторинг среди отечественных «альма-матер» - список выглядит следующим образом.

Первое место принадлежит Московскому физико-техническому институту (МФТИ), для поступления в который необходим проходной балл в 96,4 единиц. Далее следуют Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СпбГУ). Замыкает пятёрку лидеров Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» с проходным баллом в 90,5. Ниже располагаются Национальный исследовательский университет «МИФИ», Университет ИТМО, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНГиХС) и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ имени М.В. Ломоносова). В конце топ-10 вузов с высоким проходным баллом значится Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Плеханова), проходной балл здесь равен 88,2.

В целом, по итогам прошлого года на одно место в отечественном вузе претендовало, в среднем, 9,1 человека. Среди тех абитуриентов, кто был зачислен в прошлом году, средний балл Единого государственного экзамена был равен 69,1.