ИА "Ореанда-Новости" Министерство финансов Российской Федерации ещё в мае текущего года опубликовало данные о долгах, которые должны различные страны России.

Общая сумма долгов составила около сорока миллиардов долларов. Большая часть российских государственных кредитов приходится на страны Содружества независимых государств. В денежном отношении эта сумма равна 15,8 миллиардов долларов. Среди задолжавших есть страны, которые должны были ещё советскому правительству. Реструктурированные долги имеют такие государства как Вьетнам, Индия, Ирак, Йемен и Куба.

Пальма первенства среди должников принадлежит Республике Белоруссия. Она должна более семи с половиной тысяч миллиардов долларов. Примечательно, что долг Белоруссии за последние семь лет вырос почти в два раза. Относительно недавно Россия впервые отказалась рефинансировать белорусский долг. По мнению старшего научного сотрудника Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрия Крука, Москва таким образом пытается оказать давление на Минск, используя экономические инструменты.

Некоторых должников выявить не удалось. Осталась сумма, равная тринадцати миллиардам долларов, выданная государством неизвестным странам. Аналитики предполагают, что среди неизвестных заёмщиков должна быть Китайская Народная Республика и Марокко. Эти государства не разглашают информацию о своих двусторонних кредиторах. Часть экспертов считает, что эта сумма долгов может быть причислена государственным предприятиям иностранного происхождения. Статистика правительств такого рода задолженности не фиксирует.

Следует уточнить, что в данных не фигурируют государственные облигации иностранных государств, принадлежащие Центробанку России. Таким образом, ведомство управляет валютными резервами.