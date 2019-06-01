Известно, что деньги были переданы в фонд имени Анжелы Вавиловой. Глава фонда Владимир Вавилов рассказала, что Микелла передала деньги через пару дней после победы. Средства уже зачислены на счёт.В конце апреля вокруг шоу «Голос.Дети» разгорелся скандал. В финальном выпуске победу одержала дочь Алсу, однако потом выяснилось, что голоса были накручены. После этого прошёл ещё один финал, в котором объявили, что победителями стали все финалисты.