09.03.2020, 14:12
Стало известно, какие виды деятельности наиболее популярны у самозанятых граждан РФ
ИА «Ореанда-Новости». Самой востребованной услугой у самозанятых жителей РФ является перевозка пассажиров. О самых популярных видах деятельности рассказали в Федеральной налоговой службе, сообщает RT.
С помощью данного вида деятельности зарабатывают 16,5 процента самозанятых жителей РФ, указавших в приложении "Мой налог" этот вид услуги. Востребованы у самозанятых жителей РФ также такие работы, как реклама, маркетинг, репетиторство, строительство, а также сдача квартир.
1050 рублей составил средний чек, который был выписан самозанятыми жителями РФ.
С помощью данного вида деятельности зарабатывают 16,5 процента самозанятых жителей РФ, указавших в приложении "Мой налог" этот вид услуги. Востребованы у самозанятых жителей РФ также такие работы, как реклама, маркетинг, репетиторство, строительство, а также сдача квартир.
1050 рублей составил средний чек, который был выписан самозанятыми жителями РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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