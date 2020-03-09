О самых популярных видах деятельности рассказали в Федеральной налоговой службе, сообщает RT.Востребованы у самозанятых жителей РФ также такие работы, как реклама, маркетинг, репетиторство, строительство, а также сдача квартир.1050 рублей составил средний чек, который был выписан самозанятыми жителями РФ.