ИА «Ореанда-Новости». Самой востребованной услугой у самозанятых жителей РФ является перевозка пассажиров. О самых популярных видах деятельности рассказали в Федеральной налоговой службе, сообщает RT. 

С помощью данного вида деятельности зарабатывают 16,5 процента самозанятых жителей РФ, указавших в приложении "Мой налог" этот вид услуги. Востребованы у самозанятых жителей РФ также такие работы, как реклама, маркетинг, репетиторство, строительство, а также сдача квартир. 

1050 рублей составил средний чек, который был выписан самозанятыми жителями РФ.