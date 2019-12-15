15.12.2019, 11:02
Стало известно, какое российское оружие часто копируют за пределами РФ
ИА «Ореанда-Новости» Евгением Ливадным, руководящим проектами по интеллектуальной собственности госкорпорации "Ростех", было названо российское оружие, которое за рубежом часто нелегально копируют.
По словам Ливадного, копированием российского оружия, в частности, занимаются в КНР. Он отмечает, что в Китае копируются авиационные двигатели, палубные истребители, аналоги "Панциря", самолёты, созданные компанией "Сухой".
Более 500 случаев незаконного копирования российского вооружения и военной техники было зафиксировано в общей сложности за последние 17 лет, говорит Ливадный. Он отмечает, что эксперты из России работают постоянно над тем, чтобы выявлять такие эпизоды, однако в подобных случаях судебные разбирательства часто бывают неэффективными, поскольку отсутствуют патенты на российское оружие, зарегистрированные за рубежом.
По словам Ливадного, копированием российского оружия, в частности, занимаются в КНР. Он отмечает, что в Китае копируются авиационные двигатели, палубные истребители, аналоги "Панциря", самолёты, созданные компанией "Сухой".
Более 500 случаев незаконного копирования российского вооружения и военной техники было зафиксировано в общей сложности за последние 17 лет, говорит Ливадный. Он отмечает, что эксперты из России работают постоянно над тем, чтобы выявлять такие эпизоды, однако в подобных случаях судебные разбирательства часто бывают неэффективными, поскольку отсутствуют патенты на российское оружие, зарегистрированные за рубежом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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