Сумма сделки составила 250 миллионов рублей. Некоторые издания сообщают, что бизнесмена на сделку уговорила его супруга Карина. Таким образом, исполнитель будет и дальше выступать под своим псевдонимом и сможет исполнять старые хиты.Ротенберг в прошлом году занял 83 место в списке Forbes. Его состояние оценивают в 1,2 миллиарда долларов.