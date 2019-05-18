18.05.2019, 14:11
Стало известно, кто купил имя Егора Крида за 250 миллионов рублей
ИА «Ореанда-Новости». Российский миллиардер Борис Ротенберг выкупил товарный знак «Крид» у продюсерского центра Тимати.
Сумма сделки составила 250 миллионов рублей. Некоторые издания сообщают, что бизнесмена на сделку уговорила его супруга Карина. Таким образом, исполнитель будет и дальше выступать под своим псевдонимом и сможет исполнять старые хиты.
Ротенберг в прошлом году занял 83 место в списке Forbes. Его состояние оценивают в 1,2 миллиарда долларов.
Сумма сделки составила 250 миллионов рублей. Некоторые издания сообщают, что бизнесмена на сделку уговорила его супруга Карина. Таким образом, исполнитель будет и дальше выступать под своим псевдонимом и сможет исполнять старые хиты.
Ротенберг в прошлом году занял 83 место в списке Forbes. Его состояние оценивают в 1,2 миллиарда долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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