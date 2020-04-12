. Об этом рассказывает агентство РИА Новости, которое ссылается на заявление Евгения Данчикова, работающего начальником Главного контрольного управления столицы.По словам Данчикова, люди среднего возраста, подростки и молодёжь к требованиям относятся достаточно халатно.При этом чиновником было сказано, что самой дисциплинированной категорией граждан в данном случае являются люди пенсионного возраста. Данчиков заявил, что жители столицы старше шестидесяти пяти лет практически не покидают своих квартир.