12.04.2020, 18:51
Стало известно, кто является главными нарушителями режима самоизоляции в Москве
ИА «Ореанда-Новости». Режим всеобщей самоизоляции, введённый в российской столице в связи с распространением инфекции коронавируса, чаще всего не соблюдается молодёжью, подростками и людьми среднего возраста. Об этом рассказывает агентство РИА Новости, которое ссылается на заявление Евгения Данчикова, работающего начальником Главного контрольного управления столицы.
По словам Данчикова, люди среднего возраста, подростки и молодёжь к требованиям относятся достаточно халатно.
При этом чиновником было сказано, что самой дисциплинированной категорией граждан в данном случае являются люди пенсионного возраста. Данчиков заявил, что жители столицы старше шестидесяти пяти лет практически не покидают своих квартир.
По словам Данчикова, люди среднего возраста, подростки и молодёжь к требованиям относятся достаточно халатно.
При этом чиновником было сказано, что самой дисциплинированной категорией граждан в данном случае являются люди пенсионного возраста. Данчиков заявил, что жители столицы старше шестидесяти пяти лет практически не покидают своих квартир.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии