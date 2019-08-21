Эксперты рассказали также о проблемах, с которыми встречаются столичные жители чаще всего при эксплуатации ноутбуков.

Итак, тройка лидеров выглядит следующим образом. Третье место принадлежит марке «HP» – пятнадцать процентов из общего количества ремонтируемых ноутбуков составляет именно эта марка. «Серебро» принадлежит марке «Lenovo» – здесь восемнадцать процентов. Пальма первенства отдана ноутбукам марки «ASUS» – девятнадцать процентов устройств этого бренда москвичи приносят в сервисные центры по ремонту техники.

Более редкими в ремонтных мастерских являются ноутбуки таких марок как Acer, Dell и Apple. В процентном соотношении здесь девять единиц в первом случае и по семь – в остальных. Эксперты отмечают, что популярность той или иной модели в сервисных центрах связана не с тем, что она чаще всего ломается. Причина заключается, прежде всего, в том, что именно эта марка наиболее распространена при выборе покупки у столичных потребителей.

Специалисты также рассказали о причинах поломок. Основная часть обращений связана с выходом из строя жёстких дисков – здесь зафиксирована почти пятая часть жалоб пользователей. С незначительным отрывом происходят проблемы, связанные с дисфункцией материнской платы – семнадцать процентов. Далее следом идут неполадки с дисплеем и клавиатурой – эксперты зафиксировали шестнадцать и двенадцать процентов соответственно. Специалисты отмечают, что неполадки с ноутбуком случаются и в связи с тем, что владельцы устройств часто устанавливают игры, из-за чего возникают перезагрузки ноутбуков. Определённый процент жалоб относится к тому, что выходит из строя охлаждающее устройство – кулер.



