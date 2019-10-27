Соответствующее исследование провели эксперты.

По информации, предоставленной специалистами федеральной сети информационных порталов «Gorodor», лидером рейтинга «недовольных» городов стал административный центр Архангельской области. Оказалось, что здесь проживает наибольшее количество жителей, которые недовольны качеством собственной жизни. Для того чтобы провести исследование, специалисты проанализировали публикации и комментарии, оставленные жителями муниципалитетов, в социальных сетях. Стоит отметить, что число жителей в таких населённых пунктах варьировалось от ста до пятисот тысяч человек.

Согласно данным сотрудников информационного агентства «Вологда – Поиск», самое большое число негативных комментариев было зафиксировано в городе Архангельске, численность населения которого составляет триста пятьдесят тысяч человек. Свыше трёх процентов (3,2 процента) от общей численности комментариев имело ярко выраженную негативную окраску.

«Серебро» рейтинга принадлежит столице Заполярья. В трёхсоттысячном городе Мурманске аналитики насчитали чуть менее трёх процентов (2,9 процента) недовольных собственной жизнью жителей. Третье место принадлежит городу Калуге – здесь зафиксировано 2,7 процента недовольных комментариев. Напомним, что в Калуге проживает триста тридцать шесть тысяч человек.

Стоит также отметить, что среди причин, которые стали поводом для недовольства и негативных комментариев, значится качество автомобильных дорог, уровень заработной платы и рабочая деятельность местного аппарата чиновников.