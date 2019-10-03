ИА "Ореанда-Новости".Объявление о продаже информации клиентов Сбербанка появилось на запрещенном в России сайте.



На запрещенном в России рынке обнаружилась информация с около 60 миллионов кредиток. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Подчеркивается, что утечка могла коснуться данных всех кредитных карт банка. Есть вероятность, что информация могла быть передана из организации или продана ещё в конце лета.

Объявление о продажи данных из кредитной организации появилось в выходные. На сайте, заблокированном Роскомнадзором, также находится ознакомительный фрагмент для потенциальных покупателей. Он содержит в себе данные 200 российских граждан из разных городов.

Сбербанк заявил, что будет проведено расследование и добавил, что денежным средствам клиентов банка ничего не грозит.