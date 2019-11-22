22.11.2019, 19:19
Стало известно, почему Ельцин выбрал преемником именно Путина
ИА «Ореанда-Новости». Советник президента России Валентин Юмашев рассказал, почему бывший президент России Борис Ельцин выбрал в преемники Владимира Путина, пишет «МК».
Юмашев об этом рассказал в интервью журналисту Владимиру Познеру. Запись вышла на YouTube-канале «Ельцин Центра».
По словам Юмашева, Ельцин видел в Путине того, кто мог бы продолжить его либеральные реформы в экономике. Юмашев отметил, что познакомился с Путиным в марте 1997 года. Он представлял его в администрации президента.
Юмашев также рассказал, что Ельцин специально ушёл в отставку за полгода до выборов, чтобы дать Путину «фору против Примакова и Лужкова».
Юмашев об этом рассказал в интервью журналисту Владимиру Познеру. Запись вышла на YouTube-канале «Ельцин Центра».
По словам Юмашева, Ельцин видел в Путине того, кто мог бы продолжить его либеральные реформы в экономике. Юмашев отметил, что познакомился с Путиным в марте 1997 года. Он представлял его в администрации президента.
Юмашев также рассказал, что Ельцин специально ушёл в отставку за полгода до выборов, чтобы дать Путину «фору против Примакова и Лужкова».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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