Юмашев об этом рассказал в интервью журналисту Владимиру Познеру. Запись вышла на YouTube-канале «Ельцин Центра».По словам Юмашева, Ельцин видел в Путине того, кто мог бы продолжить его либеральные реформы в экономике. Юмашев отметил, что познакомился с Путиным в марте 1997 года. Он представлял его в администрации президента.Юмашев также рассказал, что Ельцин специально ушёл в отставку за полгода до выборов, чтобы дать Путину «фору против Примакова и Лужкова».