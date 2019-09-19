Дружная компания из десяти человек отпраздновало на широкую ногу.

Празднество получилось довольно затратным: футболист с друзьями и родственниками потратил около 74 тысяч рублей. Однако платить пришлось немного меньше. Всего лишь 59 тысяч благодаря двадцатипроцентной скидке.

Напоминаем, что нападающий футбольного клуба «Зенит» и его брат Кирилл были зачинщиками двух драк. Поэтому в октября 2018 года их отправили в колонию.