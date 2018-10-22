ИА «Ореанда-Новости». Правительство России упростило правила возврата водительских прав гражданам после того, как их отобрали за «пьяное вождение».



Жизнь водителей, лишенных прав за вождение в нетрезвом виде, слегка упростилась. Это также касается тех, кто был лишен прав за выезд на встречную полосу, значительное превышение скорости и другие грубые нарушения.

Для тех, кто желает снова сесть за руль после лишения необходимо в обязательном порядке предоставить сведения, что все штрафы оплачены. Лишённым за «пьяные» ДТП, где пострадали люди, возвращать водительские права будут без предъявления медицинских справок о состоянии здоровья и других дополнительных проверок. Новые правила вступили в силу в субботу, 20 октября, согласно постановления правительства, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, предоставление медсправки по-прежнему остаётся обязательным пунктом для возврата водительских прав в том случае, если их лишили за «пьяное вождение», за отказ от медицинского освидетельствования, за употребление алкоголя сразу после аварии. Проверка об оплате всех штрафов также остаётся, вопреки сообщениям многих СМИ. В качестве подтверждения оплаты можно предъявить квитанции об оплате из банка.

Изменения коснулись тех, кто был осужден по уголовной статье: когда водитель, находясь в нетрезвом виде, спровоцировал аварию, и это привело к тяжким травмам или гибели людей. Раньше для восстановления прав требовалась медсправка. Теперь это не нужно, как и подтверждение оплаты долгов по штрафам.

По-прежнему у всех бесправников будут проверять теоретические знания. Проверку, как и раньше, можно пройти заранее, после истечения половины срока лишения. Но послабления всё же есть: проверяют только знания ПДД, отменили повторную сдачу таких знаний, как основы оказания первой медпомощи, устройство автомобиля, основы законодательства. Причём происходит это по месту исполнения постановления суда.

К примеру, если житель Тулы приехал в Москву, в столице нарушил правила, суд его лишил прав, то сдавать экзамен и возвращать права он будет в Москве, в любом подразделении. Если это неудобно, то за 30 дней до окончания срока лишения можно написать заявление, чтобы права выслали заказной почтой в другое подразделение.