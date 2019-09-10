Речь идёт о региональном этапе состязания.

К участию в конкурсе приглашаются молодые предприниматели в возрасте от четырнадцати до тридцати лет, ведущие свою деятельность на территории какого-либо российского региона. В рамках конкурса предлагается восемь номинаций. Среди них: Торговля», «Франчайзинг», «Сфера услуг», «Производство», «Интернет-предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Инновационное предпринимательство» и «Социальное предпринимательство». Заявки на участие принимают до 23 сентября, путём регистрации на официальном сайте конкурса. В некоторых регионах заявку можно будет подать в электронном виде в соответствующие организации, занимающиеся этим конкурсом, не исключаются также и бумажные варианты заявок.

Анализом всех поступивших заявок будут заниматься эксперты – они отберут наиболее интересные и яркие проекты. При рассмотрении будет учитываться целый спектр показателей, например, финансовая составляющая проекта, насколько предприниматель обладает управленческими функциями, конкурентоспособность на рынке, каким образом предприниматель будет продвигать свой проект. Также учитывается инновационный подход к делу и даже количество рабочих мест при реализации проекта. Дальнейший этап конкурса будет заключаться в личной презентации проекта перед членами жюри конкурса.

О победителях регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России - 2019» станет известно 27 сентября. Именные дипломы и памятные знаки будут вручены победителям. Далее они будут представлять свои проекты уже на всероссийском уровне проведения этого состязания.