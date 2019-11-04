04.11.2019, 23:12
Ставить диагнозы россиянам сможет искусственный интеллект
ИА «Ореанда-Новости». Через пару лет россиянам сможет ставить диагнозы искусственный интеллект, сообщает издательство «РИА Новости».
С 2021 года российские медицинские сотрудники смогут использовать в работе разработку CoBrain-Analytics. С помощью неё, на основе биоматериалов пациента искусственный интелект сможет определять ряд серьёзных заболеваний. К их числу относятся онкологические синдромы и рак внутренних органов, а также нейродегенеративные заболевания и наследственность.
С помощью искусственного интеллекта будет также разрабатываться персональное лечение пациентов и новые медикаменты.
Компания CoBrain-Analytics в этом году подписала договор о государственной поддержке перспективных направлений технологического бизнеса в России.
С 2021 года российские медицинские сотрудники смогут использовать в работе разработку CoBrain-Analytics. С помощью неё, на основе биоматериалов пациента искусственный интелект сможет определять ряд серьёзных заболеваний. К их числу относятся онкологические синдромы и рак внутренних органов, а также нейродегенеративные заболевания и наследственность.
С помощью искусственного интеллекта будет также разрабатываться персональное лечение пациентов и новые медикаменты.
Компания CoBrain-Analytics в этом году подписала договор о государственной поддержке перспективных направлений технологического бизнеса в России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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