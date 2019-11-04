С 2021 года российские медицинские сотрудники смогут использовать в работе разработку CoBrain-Analytics. С помощью неё, на основе биоматериалов пациента искусственный интелект сможет определять ряд серьёзных заболеваний. К их числу относятсяС помощью искусственного интеллекта будет также разрабатываться персональное лечение пациентов и новые медикаменты.Компанияперспективных направлений технологического бизнеса в России.



