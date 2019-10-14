занимаются разработкой новой программы ипотечного кредитования для сельских жителей. До конца 2019 года программы будут утверждены и начнут действовать с 1 января 2020 года.. Каждый. Таким образом, ставка по ипотеки для сельской местности можетна участие в софинансировании ипотечных кредитов.



