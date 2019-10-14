14.10.2019, 16:49
Ставка ипотечного кредитования в России может упасть до 0,1%
ИА «Ореанда-Новости». В 2020 году в России для жителей сёл и посёлков ставка по ипотеке в определённых регионах будет составлять 0,1%, сообщает замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Сбербанк и Россельхозбанк занимаются разработкой новой программы ипотечного кредитования для сельских жителей. До конца 2019 года программы будут утверждены и начнут действовать с 1 января 2020 года. Субсидирование ипотеки будет осуществляться государством в размере не более 3% годовых. Каждый регион может также участвовать в софинансировании ипотечного кредитования. Таким образом, ставка по ипотеки для сельской местности может упасть до 0,1% годовых.
Республика Мордовия и Белгородская область уже отметили своё согласие на участие в софинансировании ипотечных кредитов.
Сбербанк и Россельхозбанк занимаются разработкой новой программы ипотечного кредитования для сельских жителей. До конца 2019 года программы будут утверждены и начнут действовать с 1 января 2020 года. Субсидирование ипотеки будет осуществляться государством в размере не более 3% годовых. Каждый регион может также участвовать в софинансировании ипотечного кредитования. Таким образом, ставка по ипотеки для сельской местности может упасть до 0,1% годовых.
Республика Мордовия и Белгородская область уже отметили своё согласие на участие в софинансировании ипотечных кредитов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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