Во вторник на радиостанции «Говорит Москва» певец Валерий Меладзе подтвердил информацию о том, что подал заявку на получение грузинского гражданства. Он также пояснил, что сделал это для того, чтобы «стереть для себя границу». При этом он намерен оставить российское гражданство.



Как заявил Валерий Меладзе в эфире радио, он не скрывает того, что намерен стать гражданином Грузии, а его действия не противоречат законодательству двух стран.

«Я не скрываю этого факта. Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии», — пояснил певец.

Дело в том, что чуть ранее стало известно о том, что Валерий Меладзе решил воспользоваться новыми поправками в законодательстве Грузии, которые дают возможность снова получить гражданство уроженцам страны. Валерий Меладзе родился в Батуми. Для получения грузинского гражданства он обратился в Министерство юстиции.

Свои действия артист пояснил тем, что родился и вырос в Грузии в то время, когда границ между этой страной и Россией не было. Позже границы появились, теперь Меладзе желает стереть их «хотя бы для себя». И ещё одно гражданство «не наносит никому морального ущерба».

«Исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски. Возникновение границ поставило нас перед выбором», — сказал артист.

Для того чтобы вернуть гражданство Грузии, уроженцы страны должны обратиться в действующее при Минюсте страны Агентство развития государственных сервисов до 31 декабря 2020 года. Однако это не всё, кандидат должен знать грузинский язык и соответствовать некоторым критериям.

Для получения гражданства Грузии нет необходимости лишаться гражданства другой страны.

Уже несколько дней Меладзе находится в Батуми, где проживают его родные и близкие, сообщает ТАСС. До этого певец выступал на концертах в Батуми 18 и 19 августа. Концерты проводили в честь 80-летия популярного грузинского певца и актера, народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе.