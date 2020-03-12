ИА «Ореанда-Новости». Московская мэрия не стала согласовывать митинг движения «Гражданское общество» Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина, пишет «Интерфакс».



Организаторы подавали заявки на проведение митингов 21 и 22 марта. Из-за того, что в городе действует ограничения на проведение массовых мероприятий, численность акции была заявлена до 4,5 тысяч человек.



В отказе мэрии сказано, что митинги не согласуют из-за мер по борьбе с коронавирусом. Организаторы акции уже заявили, что обжалуют отказ в суде.