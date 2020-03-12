12.03.2020, 18:39
Столичные власти отказались согласовать митинг против нового срока Путина
ИА «Ореанда-Новости». Московская мэрия не стала согласовывать митинг движения «Гражданское общество» Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина, пишет «Интерфакс».
Организаторы подавали заявки на проведение митингов 21 и 22 марта. Из-за того, что в городе действует ограничения на проведение массовых мероприятий, численность акции была заявлена до 4,5 тысяч человек.
В отказе мэрии сказано, что митинги не согласуют из-за мер по борьбе с коронавирусом. Организаторы акции уже заявили, что обжалуют отказ в суде.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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