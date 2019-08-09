ИА "Ореанда-Новости" Один из главных праздников мусульманского мира Курбан-байрам может собрать в городе Москве рекордное количество человек. Дело в том, что в текущем году день жертвоприношения выпадает на воскресенье, 11 августа.

Верующие начнут собираться на молитву ранним воскресным утром. Так как праздник приходится на выходной день, то присутствующие могут не беспокоиться об утренних пробках. Именно выходной день и может стать причиной массового в истории проведения этого дня сбора людей.

Традиционно мусульмане празднуют Курбан-байрам три дня, однако, в первый же день происходит основное действо мероприятия. Следующие дни мусульмане проводят в кругу семьи и близких друзей.

Что касается столичного празднования этого дня, то молитва в Московской Соборной мечети начнётся в семь утра. Сама мечеть находится в Выползовом переулке. Историческая мечеть на улице Большая Татарская распахнёт свои двери часом позже – в восемь утра. Раньше начнут принимать прихожан в Мемориальной мечети под названием «Шухада» - мусульмане начнут свою молитву на поклонной горе в полседьмого утра.

Столичное правительство уже объявило о готовности Москвы встречать Курбан-байрам. Власти уже опубликовали перечень улиц, где может возникнуть перекрытие или ограничение дорог. В основном, это улицы, расположенные при подъездах к мечетям или в непосредственной близости к ним. Власти не исключают возникновение заторов на объездных маршрутах, поэтому выступило с просьбой заранее планировать свой маршрут или воспользоваться общественным транспортом. После окончания праздника движение на московских дорогах будет восстановлено.

По информации, предоставленной Духовным управлением мусульман Московской области, с поддержкой провести мусульманский праздник выступило правительство Подмосковной области, администрации муниципальных образований, правоохранительные органы и волонтёры.