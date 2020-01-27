ИА «Ореанда-Новости». Таможенники нашли у гражданина Украины почти 1 тысячу незадекларированных акриловых зубов, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что мужчина приехал на таможню в Гуково в Ростовской области на рейсовом автобусе с российской стороны. В его багаже таможенники нашли различные стоматологические средства и 960 акриловых зубов. Декларацию на товары мужчина не подавал.



Мужчина рассказал, что работает стоматологом, а зубы и инструменты собирался использовать в своей работе. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).