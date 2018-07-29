ИА «Ореанда-Новости». Эксперты поделились, что употребление вейпов представляет такую же угрозу для ротовой полости, как и обычные сигареты. Использование электронной сигареты с любым другим видом никотина также может развить рак.

Стоматологи сообщили, что, согласно новым исследованиям, употребление модных нынче и считающихся абсолютно безопасными вейпов отнюдь не так невинно. По их словам, электронная сигарета так же плохо влияет на состояние ротовой полости, как и обычные сигареты.



Из-за употребления вейпов у человека может развиться рак ротовой полости.

Об этом заявил Бенджамин Чаффи, представляющий Университет Калифорнии в США, Сан-Франциско. Он сказал, что, согласно проведённым анализам, был сделан вывод, что люди, которые употребляют любую другую разновидность никотина, так же сильно подвержены развитию рака в ротовой полости, как и те, кто не спешит отказываться от классических сигарет.

Учёные заинтересовались вейпами ещё тогда, когда рост популярности электронных испаряющих сигарет обрёл бешено высокую скорость. Эксперты стали изучать, действительно ли устройство несёт в себе всё то полезное, что обещают производители, а также перед учёными встал вопрос выяснить, правда ли то, что вейпы действительно менее вредны для здоровья, чем сигареты с обычным табаком.

Во время экспериментов учёные не смогли достичь однозначного вывода. С одной стороны, дым от табака - очень опасен для лёгких и таким и останется.



С другой стороны, те испарения, которые несёт в себе процесс сжигания различных веществ в вейпе, содержат различные токсины и канцерогены.

Помимо возможности развития рака ротовой полости, эксперты узнали, что регулярное использование электронного испарителя приводит к тому, что артерии и вены в организме человека становятся более и тонкими и ломкими, что, в свою очередь, может являться зачинщиком множества проблем с сердцем и кровеносной системой. Также учёные опровергли миф о том, что вейпы отбивают желание курить обычные сигареты.



По словам специалистов, от электронных сигарет подобного типа потребитель ещё больше хочет попробовать настоящую сигарету, вопреки заявлениям производителей.